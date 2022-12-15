وذكر البيت الأبيض - في بيان على موقعه الرسمي - أن بايدن أعاد اليوم، خلال قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الأفارقة لتسريع التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي، وبناء أنظمة غذائية أقوى وسلاسل توريد أكثر تنوعا، وتوسيع إمكانية وصول الدول الأفريقية إلى الأسواق الزراعية.



وتعتمد المساعدات التي أطلقها بايدن اليوم على أكثر من 11 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي الأمريكية لهذا العام وحده.كما أطلق بايدن شراكة استراتيجية جديدة بشأن الأمن الغذائي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستقدم إدارته ملياري دولار إضافية من المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل - بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والصرف الصحي والنظافة والحماية الإنسانية وخدمات التغذية الحرجة - لمساعدة شعوب الدول الأفريقية المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية المستمرة الممتدة.



وبخصوص قطاع النقل في القارة، أشار بايدن إلى أن مؤسسة تحدي الألفية وقعت - في منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي - اتفاقية (بينين والنيجر) للنقل الإقليمية، وبلغت قيمتها 504 مليون دولار، حيث ساهمت بنين والنيجر بمبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار لدعم استثمارات مؤسسة تحدي الألفية.



ولفت إلى أن المؤسسة وقعت - هذا العام - اتفاقا آخر مع حكومة ملاوي، يتضمن مشروع ممرات النمو السريع بقيمة 245 مليون دولار؛ لتقليل تكاليف النقل وتحسين ربط السلع والمزارع وسكان الريف بالأسواق.



وفيما يتعلق بأنظمة غذائية مستدامة ومرنة، قال بيان البيت الأبيض إنه من أجل الوفاء بالتزام الرئيس بايدن في سبتمبر 2021 بقيمة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لبرامج الغذاء للمستقبل؛ تستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 412 مليون دولار في برنامج لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز النظم الغذائية.



وأوضح البيان أن هذا التمويل سيقلل من فقد الأغذية وهدرها، وتوسيع نطاق إغناء الأغذية على نطاق واسع لتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية، وتقوية أنظمة السوق.



كما ستدعم الولايات المتحدة آلية تمويل الأسمدة الأفريقية التابعة لبنك التنمية الأفريقي، حيث ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 15 مليون دولار لدعم نشاط ضمان الأسمدة الحالي لبنك التنمية الأفريقي، وآلية تمويل الأسمدة الأفريقية، لتوفير التمويل وضمانات الائتمان والاستفادة من تمويل القطاع الخاص لـ 4.5 مليون مزارع أفريقي، والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء. مقابل كل مليون دولار من ضمانات الائتمان، من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يصل إلى 20 مليون دولار في مبيعات الأسمدة.



كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على برنامج بقيمة 3 ملايين دولار في بوركينا فاسو لتعزيز إنتاج الغذاء وتحسين مرونة سلسلة القيمة، و 3.5 مليون دولار في موريتانيا لمساعدة المزارعين، و 3.5 مليون دولار في تشاد لتحسين إدارة الموارد الطبيعية لمنع الصدمات المستقبلية.