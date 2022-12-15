اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:01 م
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باسل رحمى رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:44 م
باسل رحمى رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل عبد المنعم صالح رحمى
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين  باسل عبدالمنعم صالح رحمى، رئيسا تنفيذيا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة عام، اعتبارا من 1/1/ 2023، وذلك خلفا لـ نيفين جامع، التى تقدمت باعتذار عن عدم استكمال مدة عملها.
 
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لـنيفين جامع عن جهودها التى بذلتها خلال الفترة الماضية، فى هذا الملف المهم، والذى أصبح مثار اهتمام كبير، وتحققت قيه إنجازات واسعة.
 
تجدر الإشارة إلى أن باسل رحمى، الذى صدر قرار بتوليه مهام رئاسة الجهاز، كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "شاري" للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء

نيفين جامع



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