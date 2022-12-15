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انقطاع مياه الشرب اليوم ولمدة 12 ساعة عن 7 مناطق بمصر الجديدة للصيانة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:00 ص
انقطاع مياه الشرب اليوم ولمدة 12 ساعة عن 7 مناطق بمصر الجديدة للصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد داخل محطة مياه الأميرية، سيتم انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة (ميدان روكسى ومتفرعاته – شارع الميرغنى ومتفرعاته – إبراهيم اللقانى ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية)، وضعفها بمناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء. وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15-12-2022 اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

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