وبدأت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر والبالغ عددهم 13 عضوا في جلسة اليوم، ثم تلاوة المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته.

وتعد جلسة اليوم الأخيرة لهذا العام وفقا لما أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس الماضي، حيث يبدأ لبنان موسم اجازات عيد الميلاد المجيد.