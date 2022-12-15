بيروت (أ ش أ)

انطلقت الجلسة النيابية العاشرة لانتخاب رئيس جديد للبنان برئاسة نبيه برى بعد اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها والبالغ 86 عضوا من بين 128 عضوا للمجلس.

وبدأت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر والبالغ عددهم 13 عضوا في جلسة اليوم، ثم تلاوة المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته. وتعد جلسة اليوم الأخيرة لهذا العام وفقا لما أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس الماضي، حيث يبدأ لبنان موسم اجازات عيد الميلاد المجيد.

وفى وقت سابق، توافد أعضاء مجلس النواب اللبنانى على مقر المجلس بساحة النجمة بالعاصمة بيروت للمشاركة فى الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك بعد تعثر حصول أي من الشخصيات التي تم ترشيحها على الأغلبية المطلوبة للفوز برئاسة الجمهورية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التي لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسي بالبلاد في ظل عدم امتلاك أي فريق سياسي بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في حال حضور ثلثي أعضاء المجلس بواقع 86 نائبا من بين 128 نائب.

وكانت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في 29 سبتمبر الماضي قد حضرها 122 نائبا، بينما حضر في الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي 105 نواب.