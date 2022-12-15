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اليوم.. نظر تجديد حبس طليق البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:30 ص
اليوم.. نظر تجديد حبس طليق البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب المتهمون
كتب أحمد حسني

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تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس طليق البلوجر هدير عاطف، بتهمة النصب والاحتيال. وكانت الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية"، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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