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اليوم.. عودة 6 قطارات من محطة الإسكندرية بعد تطوير منظومة الإشارات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:00 ص
اليوم.. عودة 6 قطارات من محطة الإسكندرية بعد تطوير منظومة الإشارات قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الإسكندرية بدلاً من اختصارهم بمحطة سيدى جابر، والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى.
 
وقررت هيئة السكة الحديد، اعتباراً من اليوم الخميس، عودة امتداد مسير قطارات (661 – 7 – 15 – 567 – 157 – 29) إلى محطة الإسكندرية، والقيام منها بقطارات (668 – 24 – 32 – 196 – 1108 – 8) وبنفس التركيب والجداول المقررة. 
 
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة / الإسكندرية، والتى تعد جزءا من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات، لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيراً عليهم.

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