اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:18 م
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النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بسبب جرعة مخدرات زائدة بشبين القناطر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:09 م
النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بسبب جرعة مخدرات زائدة بشبين القناطر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة سيدة عثر عليها بمنطقة شبين القناطر، حيث تبين من المعاينة أنها لقيت مصرعها إثر تناول جرعة مخدرات زائدة، وأنها من محافظة الشرقية، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من كشف ظروف وملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالعقد الثالث بالعمر، متوفاة بأحد شوارع مدينة شبين القناطر، حيث تبين أنها من محافظة الشرقية وتعيش بمفردها منذ فترة بدائرة مركز شبين القناطر، وأن سبب وفاتها جرعة مخدرات زائدة.
 
 
على الفور جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال ذوى المتوفاة.
 
 
 

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