المؤشر الرئيسى للبورصة يصل إلى مستوى 15555 نقطة مدفوعًا بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 15555 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2699 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 18640 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 6405 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 4310 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3672 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 107.1 مليون سهم بقيمة 50.9 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن تم تسوية (استرداد) عدد 15 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.665 مليون سهم وثيقة بدلًا من 2.650 مليون وثيقة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 50 ألف سهم، مليون سهم، 1000 سهم، 600 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الكابلات الكهربائية المصرية، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والمجموعة المصرية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 40 ألف سهم، 1283 سهم، 2 مليون سهم، 2 مليون سهم، 37.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 1.1 مليون سهم، 473.3 ألف سهم، 676.8 ألف سهم، 250 ألف سهم، 69.1 ألف سهم، 5468 سهم، 14.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 600 ألف سهم، 700 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 130 ألف سهم.

أعلنت شركات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، وأوراسكوم المالية القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 33.4 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، تمثل نسبة 0.154% من أسهم الشركة، شراء الثانية 5.6 مليون سهم، شراء الثالث 250 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.28%.

في سياق آخر قالت شركة العبور للاستثمار العقاري، إن مجلس إدارة كلف شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية بإعداد دراسة الجدوى لزيادة رأس مال الشركة من 88.1 مليون جنيه إلى 200 مليون بزيادة قدرها 111.9 مليون جنيه، التزامًا بأحكام المادة 48 من قواعد القيد والشطب.