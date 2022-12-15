"القومى للمرأة بسوهاج" يستهدف 864 سيدة فى حملة طرق الأبواب.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، حملة لطرق الأبواب بقرى مراكز طما والمراغة والبلينا، في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة "حياة كريمة"، ومشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة، ضمن برنامج الشمول المالي ، صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

الحملة استهدفت 119 سيدة بقرية سلامون، و85 سيدة بقرية المدمر دائرة مركز طما، و 201 سيدة بقرية بني هلال، و 150 سيدة بقرية بني وشاح، و 90 سيدة بقرية البطاخ دائرة مركز المراغة، و 119 سيدة بقرية بني حميل، و100 سيدة بقرية السمطا دائرة مركز البلينا.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج الدكتورة سحر وهبى، إلى أن الفعاليات تضمنت أيضا تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وأهدافه، والشمول المالى وأهميته، وتحفيزهن على المشاركة بإشراف رضوى صلاح مسئول مشروع الادخار والشمول المالى.



حملات طرق الأبواب بالقرى (1)



حملات طرق الأبواب بالقرى (2)



حملات طرق الأبواب بالقرى (3)



حملات طرق الأبواب بالكنائس (1)



حملات طرق الأبواب بالكنائس (2)



حملات طرق الأبواب بالمنازل وفى الشوراع (1)



حملات طرق الأبواب بالمنازل وفى الشوراع (2)



حملات طرق الأبواب بالمنازل وفى الشوراع (3)