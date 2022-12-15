القوات المسلحة تنظم الحوار الأمنى لملحقى الدفاع الأجانب المعتمدين

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون وتبادل الرؤى مع الدول الشقيقة والصديقة ، قامت هيئة الإستخبارات العسكرية بتنظيم ( الحوار الأمنى لملحقى الدفاع الأجانب المعتمدين بالقاهرة ديسمبر 2022) لإستعراض الرؤية المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية والإستراتيجية المصرية فى مكافحة الإرهاب وكذا تقييم البيئة الأمنية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .

بدأت فعاليات الحوار الأمنى بكلمة اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب محرز القائم بأعمال رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية التى أعرب فيها عن ترحيبه بتشريف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكذا الملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة ، ونقل تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدور الحيوى الذى تقوم به مصر فى المنطقة وجهودها المستمرة فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما أشاد بالدور البارز الذى يقوم به ملحقى الدفاع من الدول الشقيقة والصديقة وأهميته البالغة فى دعم ودفع علاقات التعاون العسكرى بما يخدم المصالح المشتركة للدول .

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نتائج مؤتمر قمة المناخ (27-Cop) بشرم الشيخ وجهود الدولة لمجابهة تداعيات التغير المناخى فضلاً عن الإشادة الدولية بقدرة الدولة المصرية على إخراج هذا الحدث بالشكل اللائق الذى بدا واضحا من خلال حجم المشاركة الضخمة ومستوى الحضور الأممى والدولى رفيع المستوى والتغطية الإعلامية لأبرز وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية .

كما إستعرضت هيئه الرقابة الإدارية جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ورؤية مصر 2030 والتى تتوافق مع أهداف وغايات الأمم المتحدة تحت عنوان ( المستقبل الذى نصبوا إليه ) حيث أشاد الحضور بحجم الإنجازات المحققة والخطوات المصرية الجادة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

على جانب آخر إستعرضت السفيرة / مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ملامح الإستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان ، وأشارت إلى إلتزام الدولة المصرية بالحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين دون تمييز عبر عدة آليات إستناداً إلى الدستور المصرى والإتفاقيات الدولية .

هذا وقد أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن تقديره البالغ للتنظيم المتميز لفعاليات الحوار الأمنى، كما قام بتقديم درع رابطة الملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة إلى هيئة الاستخبارات العسكرية تقديراً لجهودها فى دعم أواصر التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة، كما أشاد وفد الملحقين العسكريين بالمؤتمر وأعربوا عن عمق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لحرصها على إطلاعهم بشكل دائم على الرؤية المصرية تجاه مختلف القضايا وأبدوا تطلعهم لمزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة .

يأتى ذلك فى ضوء مساعى القوات المسلحة لتقوية الروابط الوثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين وبحث أفاق التعاون المشترك فى شتى المجالات بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية .