اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"القاهرة" تطلق مبادرة "عيشها صح" بالأسمرات لتدريب السيدات على الحرف التراثية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:07 ص
"القاهرة" تطلق مبادرة "عيشها صح" بالأسمرات لتدريب السيدات على الحرف التراثية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب: سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء الورشة الأولى من مبادرة "عيشيها صح" ، في قصر ثقافة الاسمرات بالتعاون مع متطوعات من المجتمع المدني وبالتنسيق مع حي الاسمرات برئاسة المهندس أحمد ابراهيم.

 

تأتي هذه الورشة في ضوء انضمام مدينة القاهرة لشبكة المدن الابداعية في مجالي الحرف التراثية و الفنون الشعبية ، وضمن سلسلة فعاليات بمناطق بديلة للعشوائيات لتدريب وتأهيل السيدات لتحسين جودة الحياة والبدء في التدريب علي الحرف التراثية واليدوية تماشيا مع رؤية مصر 2030

 

و أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان مثل هذه الورش والفعاليات تأتي ضمن الاهتمام البالغ الذي توليه كافة أجهزة الدولة بصانعي الحرف والمشغولات اليدوية، و تشجيعا لدور المرأة في المجتمع باعتبارها احد دعائم بناء الجمهورية الجديدة

 

و أشار المحافظ الى أن القاهرة تشهد الآن طفرة في قطاع الحرف اليدوية وتمكين المرأة غير مسبوقة، مما جعلها في مصاف المدن الحضارية ،مضيفا ان العاصمة كانت قد تمكنت من الانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية الأصيلة عام 2017 ، ضمن 64 مدينة جديدة، لتصبح شبكة المدن الإبداعية مكونة من 180 مدينة في 72 دولة، مما يمثل اعترافًا دوليًا من اليونسكو، ويفتح مجالاً للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونسكو، ويؤدي للحفاظ على الحرف اليدوية، ويوفر الإمكانات للارتقاء بالمهارات، سواءً في مجال الحرف اليدوية والإبداعية أو الفنون الشعبية الأصيلة، مضيفا أن هذا الانضمام يعد مكسبًا أدبيًا، يسهم في الحصول على شراكات، ودعم فني، وتبادل خبرات في قطاع الحرف التراثية والفنون التراثية فالقاهرة معقل أساسي للثقافة والفنون والتراث ، مضيفا إلى أن القاهرة هي ثاني المدن المصرية المنضمة للشبكة بعد مدينة أسوان، التي أصبحت جزءًا من شبكة المدن الإبداعية في 2005، منوها إلى أن احياء القاهرة التراثية شهدت على تاريخ عريق للعديد من الحرف مثل الخيامية - الفخارية - التنورة - النحاسين - الصاغة - الأزازين.

 

وتجني القاهرة الآن ثمار 8 سنوات من العمل الجاد على احياء تراثها الثقافي والحضاري ، من خلال انضمامها إلى شبكة المدن الإبداعية، و اختيارها كعاصمة للثقافة الإسلامية، مما يعد اعترافا دوليا بقيمة قاهرة المعز وما تشهده من مشروعات كبرى تستهدف احياء تراثها العظيم

 


الاسمرات

ااحرف التراثية

الحىف اليدوية

القاهرة

مشاريع بديلة للعشوائيات



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يخصص قطعة أرض بـ"عين حلوان" لبناء نادى لذوى الهمم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:00 ص

محافظة القاهرة تستكمل إزالات المناطق العشوائية خلف سور مجرى العيون

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:49 ص

محافظة القاهرة تشن حملات للرقابة على السلع وتصادر 22 طن أرز وفول

الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:36 ص

محافظة القاهرة تنفى زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام والجماعى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:16 م

محافظة القاهرة تدفع بـ25 أتوبيسا بين محطتى مترو جمال عبد الناصر وأنور السادات

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة