اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:38 م
أكرم القصاص
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العثور على جثة فتاة بوادى النطرون فى البحيرة فى ظروف غامضة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:24 م
العثور على جثة فتاة بوادى النطرون فى البحيرة فى ظروف غامضة جثة - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت قرية كفر داود التابعة لمركز وادى النطرون بالبحيرة، واقعة مأساوية بعد عثور الأهالى على جثة فتاة فى العقد الثانى من عمرها فى ظروف غامضة.

 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "س.م.ح" 18 عاما مقيمة قرية كفر داود فى ظروف غامضة.

 

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون العام، كما تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.


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