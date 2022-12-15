الطاقة المتجددة: توفير 1900 كيلومتر بالمنيا لتنفيذ 16 مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أنه تم توفير 1900 كيلو متر بمحافظة المنيا حتى الآن لمشاريع الهيدروجين الأخضر وذلك لتنفيذ الـ 16 مذكرة التى تم توقيعها سابقا ، موضحا أنه تم توقيع 7 مذكرات أخرى للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر و جارى توفير الأراضي لهم.
وأوضح اسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالي عدد مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر وصلت حتى الآن الى 23 اتفاقية ، كاشفا أن الدولة تحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية خاصة فى مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف إسماعيل أن خطة الهيئة تستهدف وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل ، لافتا إلى أن دور هيئة الطاقة المتجددة يتمثل فى توفير الأراضى المناسبة لإقامة تلك المشروعات.
الطاقة المتجددة: توفير 1900 كيلومتر بالمنيا لتنفيذ 16 مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضرالخميس، 15 ديسمبر 2022 05:00 ص
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أكد المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، أنه تم توفير 1900 كيلو متر بمحافظة المنيا حتى الآن لمشاريع الهيدروجين الأخضر وذلك لتنفيذ الـ 16 مذكرة التى تم توقيعها سابقا ، موضحا أنه تم توقيع 7 مذكرات أخرى للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر و جارى توفير الأراضي لهم.
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