الصحة تكشف 5 علامات تؤكد الإصابة بسرطان الثدى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

نشرت وزارة الصحة والسكان منشور يتضمن معلومات هامة عن سرطان الثدي ، وذلك فى إطار دور الوزارة لرفع التثقيف الصحى لدى المواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن اكتشاف سرطان الثدى فى مراحله المبكرة يساعد بشكل كبير فى العلاج ونجاحه فى فترة زمنية قليلة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هناك بعض العلامات التى تنذر بإصابة السيدة أو تكون مؤشر على وجود سرطان الثدى لدى بعض السيدات وهى عبارة عن 5 أعراض هامة تتمثل فى التالى:

1- ظهور كتلة أو سماكة فى الثدى.

2- تغيير فى حجم الثدى أو شكله أو مظهره.

3- ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة.

4- تغير فى مظهر الحلمة أو مظهر الجلد المحيط بها "الهالة".

5- ترصع أو احمرار أو تبدل آخر فى الجلد.