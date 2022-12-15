اليوم السابع
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الصحة العالمية: نأمل انتهاء كورونا وجدري القرود خلال العام القادم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:00 ص
الصحة العالمية: نأمل انتهاء كورونا وجدري القرود خلال العام القادم مدير الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها انتهاء فيروس كورونا، وجدري القرود خلال العام القادم 2023.
 
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة فرانس 24 الفضائية اليوم الخميس - إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة كورونا هو أنه يتعين على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشى بشكل مفاجىء مرض معد، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي خمس ما كان عليه قبل عام.
 
وأشار جيبريسوس إلى أنه - خلال الأسبوع الماضي - توفي أقل من 10 آلاف شخص من جراء كورونا، مشددا على عدم الاستهانة بهذا الرقم، منبها أنه لا يزال بإمكان كل الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ الأرواح.
وأضاف :"قطعنا شوطا طويلاً.، نأمل أنه في وقت ما من العام المقبل سنتمكن من القول إن كورونا لم يعد حالة طوارىء صحية عالمية".
 
وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالقول إن:"هذا الفيروس لن يختفي، إنه موجود ليبقى، وسيتعين على كل الدول أن تتعلم كيفية التعامل معه إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.. سنواجه العديد من الشكوك والتحديات في 2023 في البلدان المنخفضة الدخل، تم تطعيم واحد فقط من بين كل 5 أشخاص".
 
وفي ما يتعلّق بجدري القردة، أشار جيبريسوس إلى أن هذا الوباء فاجأ العالم، قائلا:" سجلت حتى اليوم أكثر من 82 ألف إصابة بجدري القردة في 110 دول، لكن معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض ظل منخفضاً إذ لم تتعد الحصيلة 65 وفاة في العالم أجمع".
 

كورونا

جدرى القرود

الصحة العالمية

القضاء على جدرى القرود

القضاء على كورونا



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