السيطرة على حريق محدود بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات 

البحر الاحمر - عماد عرفة

سيطر العاملون بمستشفى حميات الغردقة، في الساعات الاولي من صباح اليوم، على حريق محدود شب بقسم العناية المركزة بالمستشفي، دون وقوع إصابات، حيث تم إخلاء جميع المرضى إلى غرف عناية متوسطة فور وقوع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية

كانت ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، يفيد وقوع حريق محدود داخل مستشفي حميات الغردقة، علي الفور تم الدفع بسيارتين حماية مدنية للسيطرة علي الحريق وبمجرد وصولهم كان العاملين في المستشفي سيطروا علي الحريق دون إصابات .

وتبين بعد ذلك أن الحريق خرج من منطقة خروج الأكسجين بأحد الأسرّة، حيث لاحظ أحد العاملين بالعناية خروج أدخنة من القسم العلوي الموجود أعلى أحد الأسرة، علي فور قام بابلاغ زملائه وسيطروا علي الحريق باستخدام طفايات الحريق بعد نقلهم ل 4 مرضى كانوا داخل غرف العناية الي غرفة عناية متوسطة.

وانتقل إلى المستشفى الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتور عمر عادل مدير عام المستشفيات بالبحر الأحمر لمعرفة اسباب الحريق .