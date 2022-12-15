السيطرة على حريق شقق سكنية فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الـ24 ساعة المنقضية من إخماد 3 حرائق نشبت شقق سكنية بمناطق "أكتوبر، أوسيم، بولاق الدكرور " بدون وقوع اى اصابات

وتلقت غرفة عمليات النجدة، 3 بلاغات حرائق شقق سكنية بمناطق " كمباوند شهير أمام مساكن عثمان بأكتوبر، شارع السوق أمام أحد المساجد بأوسيم، شارع عبدالحكيم حامد أول فيصل ببولاق الدكرور" دون إصابات.

كما أخمدت قوات الحماية المدنية حريق نشب بمخلفات أعلي غرفة حارس عقار بميدان الجمهورية من شارع الأحرار بمنطقة البطل أحمد عبدالعزيز بحي العجوزة دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.