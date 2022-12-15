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السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام" عضو مجلس الشيوخ الأمريكى

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:03 م
السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام" عضو مجلس الشيوخ الأمريكى السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام"
واشنطن- محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في واشنطن السيناتور "ليندسي جراهام"، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
 
 
 

عبد الفتاح السيسى

ليندسى جراهام

القمة الامريكية الافريقية



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