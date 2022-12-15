السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام" عضو مجلس الشيوخ الأمريكى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في واشنطن السيناتور "ليندسي جراهام"، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام" عضو مجلس الشيوخ الأمريكىالخميس، 15 ديسمبر 2022 11:03 م
السيسى يلتقى السيناتور "ليندسي جراهام"
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