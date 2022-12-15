اليوم السابع
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السكة الحديد تنفى تعطل حركة القطارات فى طنطا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:06 م
السكة الحديد تنفى تعطل حركة القطارات فى طنطا قطار -أرشيفية
كتب: سيد الخلفاوى

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نفت السكة الحديد تعطل حركة القطارات، أو ارتباكها بمنطقة وجه بحرى بوسط الدلتا، مؤكدة عدم خروج قطار عن القضبان بطنطا، موضحة أن ما حدث هو خروج جرار بحوش محطة طنطا عن القضبان دون أى إصابات، وتم رفع القطار من ساعات دون التأثير على حركة القطارات.

 

وفى سياق آخر، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة دخول عدد من القطارات لمحطتى الاسكندرية بدلاً من اختصارهم بمحطة سيدى جابر والقيام منهما بعدد من القطارات الأخرى، وقررت هيئة السكة الحديد، اعتباراً من غدا الخميس عودة إمتداد مسير قطارات [ 661 – 7 – 15 – 567 – 157 – 29 ] إلى محطة الإسكندرية والقيام منها بقطارات [ 668 – 24 – 32 – 196 – 1108 – 8 ] وبنفس التركيب والجداول المقررة .

 

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى تزامناً مع الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات الجديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتيسيراً عليهم.


محطة طنطا

خروج قطار عن القضبان

السكة الحديد

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محطة إسكندرية

خط القاهرة اسكندرية

اسكندرية



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