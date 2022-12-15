السجن المشدد 15 عاما لعامل بتهمة سرقة "توك توك" بالإكراه فى قنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عامل، بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة سرقة توك توك وإصابة قائده بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2020، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بأن المتهم حمدي.ا، قام بسرقة توك توك بالإكراه، ملك رمضان عبد الحليم محمد، بعد التعدي عليه بسلاح أبيض، وسلاح ناري، وإصابته، بمركز ابوتشت شمالي قنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 766 سنة 2021 ، جنايات مركز شرطة ابوتشت، والمقيدة برقم 126 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.