السجن المشدد 15 سنة لعامل ضبط حيازته 124 تذكرة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم " م.م.ح" وغرامة مائة ألف جنية ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9200 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة من ضبط المتهم "م.م.ح" عامل، بمزالة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة فتم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته 124 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وميزان حساس، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.