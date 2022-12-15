اليوم السابع
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السجن المؤبد لـ5 أشخاص لاتهامهم باستعراض القوة فى منشأة ناصر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:23 م
السجن المؤبد لـ5 أشخاص لاتهامهم باستعراض القوة فى منشأة ناصر هيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لـ5 أشخاص لاتهامهم باستعراض القوة فى منشأة ناصر.
 

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا شخصا عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به تعدوا عليه.


منشأه ناصر

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