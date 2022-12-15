جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي مع رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - والذي قدم للرئيس إيجازاً بالوضع الأمني والعسكري في العراق، مستعرضا التطورات الأمنية والخطط الموضوعة لمواصلة زخم العمليات العسكرية لمطاردة فلول الإرهاب واستئصال جذوره ومنابعه.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة رفع القدرات القتالية للجيش وتشكيلاته والعمل على تأهيله من الناحية التدريبة والتجهيزية والتسليحية؛ بما يحقق الحياة الآمنة والمستقرة لجميع العراقيين.

