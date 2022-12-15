الرئيس السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى بمقر البنتاجون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.
الرئيس السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى بمقر البنتاجونالخميس، 15 ديسمبر 2022 01:51 ص
الرئيس السيسي يلتقى وزير الدفاع الأمريكى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يناقش مع بلينكن "سد النهضة".. ويؤكد تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولىالخميس، 15 ديسمبر 2022 01:43 ص
الرئيس السيسى لـ"بلينكن": أفريقيا تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركانالخميس، 15 ديسمبر 2022 01:38 ص
الرئيس السيسى يلتقى فى واشنطن وزير الخارجية الأمريكيالأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:32 م
الجالية المصرية بأمريكا تحتشد لليوم الثانى أمام مقر إقامة الرئيس السيسىالأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:16 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة