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الرئيس السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى بمقر البنتاجون

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:51 ص
الرئيس السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى بمقر البنتاجون الرئيس السيسي يلتقى وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.

وزير الدفاع الأمريكي

البنتاجون

القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الامريكية الافريقية

القمة الأفريقية الأمريكية

القمة الافريقية الامريكية

الرئيس السيسى

السيسى

الرئيس السيسي

افريقيا

أفريقيا

زيارة الرئيس السيسى لأمريكا

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

زيارة السيسى لواشنطن

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