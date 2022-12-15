الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة المنفى

واشنطن- محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة واشنطن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني بالتزامن، وذلك ارتباطاً بانعكاساتهما الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي.

من جانبه؛ أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي بقيادة الرئيس السيسى في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والدور المصري الرائد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس، لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية.