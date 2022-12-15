الرئيس السيسى يحضر مأدبة عشاء مع "بايدن" والقادة الأفارقة فى واشنطن

واشنطن - محمد الجالى

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، مأدبة عشاء للزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة "الأمريكية - الأفريقية" فى واشنطن، والتى أقامه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه صباح الأربعاء، بتوقيت واشنطن، بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية، بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن ولايات كنتاكي وتكساس وأوهايو وساوث كارولاينا.

كما عقد بمقر إقامته بواشنطن لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

والتقى الرئيس السيسي في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية الأمريكى انتوني بلينكن، ثم فى مقر البنتاجون مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن.