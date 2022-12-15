الرئيس الأمريكى: أدعو الاتحاد الأفريقى للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم

كتب محمد جمال

دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن الاتحاد الأفريقى للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، بحسب سكاى نيوز، مؤكدا أن واشنطن تدعم بالكامل إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل التمثيل الدائم لإفريقيا.

يذكرأن، ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس كلمة أمام المنتدى الأمريكي الأفريقى، حيث قال الرئيس الأمريكي : ملتزمون بتعزيز الاستثمارات في أفريقيا.

وأضاف جو بايدن خلال كلمته التي ذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: نعمل مع أفريقيا لتعزيز الحكومات الرشيدة، متابعا: سنعمل على إطلاق الشراكات مع أفريقيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: سندعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقع مذكرة تفاهم مع أمانة التجارة الحرة في أفريقيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته أمام المنتدى الأمريكي الأفريقي، أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بخلق التواصل التجاري بين أفريقيا والشركات الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: نؤكد التزامنا بالأمن الغذائي من أجل استقرار القارة الأفريقية.

وقال جو بايدن: الولايات المتحدة استثمرت في القدرات الأفريقية لدعم القارة على إنتاج اللقاحات.

وأضاف الرئيس الأمريكي: نعمل مع الكونجرس ضمن مبادرة جديد للتحول الرقمي في أفريقيا

وتابع جو بايدن: سيتم استثمار نحو مليار دولار في أفريقيا خلال الـ5 سنوات المقبلة لتحسين وسائل الدفع في خدمات الهواتف المحمولة.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز الديمقراطية والمبادئ الجوهرية التي توحد الشعوب، متابعا: نسعى لاستثمار 350 مليون دولار لدعم الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته أمام المنتدي الأمريكي الإفريقي، أنه سافر إلى مصر لحضور مؤتمر الأطراف "COP27" من أجل دعم جهود التكييف ومكافحة التغير المناخي.

وتابع جو بايدن: مؤسسة التمويل الأمريكية ستواصل استثماراتها لدعم الزراعة في أفريقيا.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدى لأزمات المناخ التى تواجه العالم، وتضع الأولوية على التحول في الطاقة داخل أمريكا والدول الإفريقية من أجل السماح بالتأقلم مع أزمات المناخ.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المنتدى الإفريقي الأمريكي يعمل على تعزيز الروابط والثقافات والمستقبل المشترك، وملتزمون بتعزيز الاستثمارات في إفريقيا، والرخاء هو أساسي وجوهري من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا، لافتا إلى ضرورة التعامل مع الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإفريقيا جزء من الحلول المأمولة.

وأضاف الرئيس الأمريكى خلال كلمته أمام المنتدى الأمريكي الإفريقي: عندما كنت عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي خدمت باللجنة الفرعية للشؤون الإفريقية، وزرت الكثير من الدول الإفريقية، وعندما كنت نائبًا للرئيس أوباما استضفنا القمة الأولى الأمريكية ومنها منتدى الأعمال ووجدنا الطاقة الكبيرة التي يمكن أن نعززها إذا عملنا سويًا.

وتابع جو بايدن: نعزز روابطنا ليس لخلق التزامات سياسية وإنما لنحفز النجاحات المشتركة، فإذا نجحت إفريقيا تنجح كذلك أمريكا والعالم بأسره، لقد تغير الكثير حول العالم ومازلنا نواجه جائحة كورونا الفتاكة، وأرسلت أمريكا 231 مليون لقاح إلى إفريقيا، وسنستمر في بناء المنظومات الصحية.