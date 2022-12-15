اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:06 م
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الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:28 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط 860 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالجيزة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام  (أحد الأشخاص "له  معلومات جنائية" ، سيدة - مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من شقة سكنية "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (860 طربة لمخدر الحشيش وزنت 86 كيلو جرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول -4 سيارات).
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9 ملايين جنيه تقريبا).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الداخلية

حوادث

حملات امنية



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