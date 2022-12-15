الداخلية تداهم 7 مصانع عشوائية غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".. أسفرت جهودها عن ضبط (7 مصانع عشوائية "بدون ترخيص") يتم خلالها (إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية– تعبئة إسطوانات الأكسجين الطبى– إنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة فى مواد البناء – تدوير المخلفات البلاستيكية فى تصنيع الأدوات المنزلية – إنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية – إنتاج وتداول الكيماويات المستخدمة فى مواد البناء – إنتاج وتعبئة البن).

وبلغ إجمالى المضبوطات (2,973 طن مواد خام لمخصبات زراعية عبارة عن "بودرة – سائلة" مجهولة المصدر وبدون ترخيص - 130 طن مواد خام عبارة عن "ثانى أكسيد الكربون – أكسجين – نيتروجين"، 600 أسطوانة منتج نهائى "لغازات أكسيد الكربون - أكسجين طبى – نيتروجين" مجهولة المصدر وبدون بيانات - 805 طن مواد خام لإضافات الخرسانة المسلحة ومواد البناء الحديث مجهولة المصدر - 2 طن مواد خام لمخلفات وفضلات، 2880 قطعة منتج نهائى لمصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع المنتجات البلاستيكية – 291،2 طن مواد خام سائلة عبارة عن "كلوريد – كبريتات صوديوم" مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع - 2 طن مواد خام ومنتج نهائى لبن مجهول المصدر بدون ترخيص تستخدم فى التصنيع).