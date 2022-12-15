وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الخميس، أن هؤلاء الجنود كما باقي رفاقهم مثال للتفاني والإخلاص في أداء الواجب، موضحا أن تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانية جميعا.

وكانت اليونيفيل أعلنت مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادث مساء أمس بالعاقبية التابعة لمنطقة صيدا جنوبي العاصمة بيروت.