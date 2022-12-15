الجنايات تقضى بالمشدد 5 سنوات لمتهم بأحداث دار السلام

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد حماد بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب دار السلام".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

وفيما عاقبت المحكمة متهم بالسجن 3 سنوات فى القضية المعروفة بأحداث عن المطرية.