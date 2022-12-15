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"التموين" تطرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:56 ص
"التموين" تطرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو الدكتور على المصيلحى فى مصنع الدلتا للسكر
كتب: مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة لبيعه للمواطنين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وأيضا طرحه على بطاقات التموين، ضمن العديد من السلع الأساسية، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية  في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين، ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي وسد فجوة الاستيراد من الخارج، حيث نجحت الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر المحلى المنتج من" البنجر والقصب" يقرب من 90%، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر في مصر.

كما تبنت شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين مبادرة تنفيذية لتحسين وتطوير زراعة بنجر السكر في محافظة كفر الشيخ وإجراء تجارب إرشادية بالتعاون مع الشركات المنتجة للتقاوى والجهات التنفيذية الزراعية لنشر زراعة التقاوي الحديثة أحادية الجنين عالية الإنتاجية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة المساحات المنزرعة من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة صناعة السكر في مصر وزيادة معدلات الإنتاج المحلى.


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