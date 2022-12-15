التحقيقات: مستريح سوهاج أوهم ضحاياه بالاستثمار فى الموتوسيكلات

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بالنصب على المواطنين فى سوهاج، أوهم ضحاياه بالاستثمار فى الموتوسيكلات واستولى منهم على 2 مليون جنيه.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من عدد 6 مواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة الدراجات النارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتيالياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم الأمر الذى مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (2) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها،كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.