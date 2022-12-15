التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة سكنية فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في العياط، وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة دون إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.