البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"المصرية للاتصالات" و"البنك التجارى"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 308.603 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 287.169 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.817 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.913 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 118.235 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية، بضغوط مبيعات مؤسسة محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.94%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 30.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 51.4 مليون جنيه، 373.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 224.6 مليون جنيه، 82.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 115.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 18178 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 6230 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3629 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.