اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:22 م
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الانتهاء من رصف 18 شارع بمدينة جرجا بسوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه

الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:01 م
الانتهاء من رصف 18 شارع بمدينة جرجا بسوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه جانب من عمليات الرصف
سوهاج عمرو خلف

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بالتعاون مع مديرية الطرق بالانتهاء من رصف عدد 18 شارع بمدينة جرجا، بطول 5 كيلو متر، وبتكلفة 5 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق بتلك الشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
 
وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رصف 16 شارع بمنطقة الحوزة بجرجا، وهي " شارع عقبة بن نافع، وعمرو بن العاص، عثمان بن عفان، وخالد بن الوليد، وأسامة بن زيد، وشارع حمزة بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وشارع عمر بن الخطاب، وأبو موسى الأشعري، وعمر المختار، وشارع الحسن بن علي، وعمر بن عبد العزيز، شارع السيدة زينب، وطارق بن زياد، والحسن البصري، والشيخ يوسف الدراجي".
 
وأشار رئيس المدينة كذلك إلى أنه تم رصف شارعي "مجمع المحاكم، والمطافي"، لافتا إلى أنه جاري استكمال كافة الشوارع التي تم فرد التربة الزلطية بها بمنطقة شيخ العرب.

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