الإعدام لربة منزل لاتهامها بقتل شخص لسرقته بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحى، والمستشار عبد المعطي محمد روحى، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب، بالإعدام للمتهمة "ك .خ.ع" ربة منزل ، لاتهامها بقتل وسرقة المجنى عليه " ع.ج.ال".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 12435 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بالعثور على جثة المجنى عليه، وبها عدة طعنات وملقاة تحت السرير بالشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، بأنه عند عودة زوجة المجنى عليه " ع.ج.ال" من حفل زفاف إلى منزلها، تبين لها غياب زوجها المجنى عليه، فقامت بإبلاغ قسم الشرطة، وعثر على جثمانه أسفل السرير بغرفة نومه وبه عدة إصابات، وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة المتهمة " ك.خ.ع " ربة منزل، والتى تربطها علاقة عاطفية بينها وبين المجني عليه، وعند علمها بعدم وجود زوجته بالمنزل اتفقت المتهمة علي التقابل معه بالشقة محل سكنه ، وذلك رغبة منها لسرقته، ووضعت له أحد الأقراص المخدرة في مشروب، إلا أن تأثير المنوم لم يكن كاملا ، فقامت بأخذ مقص من المطبخ، وتعدت عليه بعدة طعنات وأخفت جثته أسفل السرير بغرفة النوم ، واستولت علي هاتفه المحمول وعدد من المنقولات ، وتركته وفرت هاربة، وتم إلقاء القبض عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي إحالت أوراق القضية الي فضيلة المفتي وبالإجماع أصدرت حكمها المتقدم الاعدام للمتهمة.