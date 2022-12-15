وذكر بيان للبنك أن الشركة ستتمكن من خلال قرض البنك، من زيادة إنتاجها من الخميرة التى يتم تصدير أغلبها وتعمل الشركة حالياً مع العديد من الموردين المحللين لمادة المولاس الناتجة عن عملية تصنيع السكر، وسيؤدي الاستثمار الجديد إلى زيادة مشتريات الشركة من المواد الخام المحلية.

وأوضح أنه سيتم استخدام جزء من التمويل لبناء منشأة تخزين جديدة وسيساعد قرض البنك الأوروبي الشركة في تنويع وتعزيز سلاسل القيمة من خلال العمل مع موردين جدد من القطاع الخاص، وتحسين الجودة والمعايير التشغيلية، كما سيسهم القرض في تعزيز سلسلة القيمة البيئية من خلال معالجة 81 ألف طن سنوياً من مولاس سكر البنجر والقصب الفائض، وتحويله إلى منتجات غذائية عالية القيمة (الخميرة، ومستخلص الخميرة)، وأسمدة عضوية.

كما سيعزز التمويل تنافسية الشركة من خلال زيادة المعرفة، وتحسين مهارات الموارد البشرية من خلال برنامج تدريب مكثف للخريجين الجدد الذين سيتم تعيينهم في مدينة بني سويف في صعيد مصر، وهي المنطقة التي تعاني من عدم تنوع فرص العمل و نقص الاستثمار.. وإضافة إلى ذلك، سيعود المشروع بفوائد بيئية كبيرة نظراً لتبنيه نهج الاقتصاد المستدام.

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 10 مليارات يورو في 160 مشروعاً في أنحاء البلاد.