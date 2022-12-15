وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي: نتطلع للارتقاء بشراكتنا مع واشنطن وفق الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة" أن الرئيس السيسي أعرب خلال لقائه بعدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي على هامش مشاركته في أعمال القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية ب‍واشنطن، عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالشراكة بين البلدين وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، مشيرا إلى ان العلاقات المصرية الأمريكة استراتيجية ومتينة.