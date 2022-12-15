الأمن الإنسانى.. الداخلية تهدى سيدة كرسيا متحركا

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

أهدت وزارة الداخلية مواطنة كرسى متحرك بمحافظة قنا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع .. وإستجابةً لإلتماس (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) لتوفير كرسى متحرك لها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة .. فقد تم توجيه مأمورية من مديرية أمن قنا لمنزل المواطنة المذكورة ، وتم إهدائها الكرسى المتحرك .. وقد وجهت الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وسرعة الإستجابة لملتمسها.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.