الأمم المتحدة تعتمد قرارا يعترف بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطينى على موارده

وكالات الأنباء

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وصوتت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول هى إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وتشاد، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وبالو، وناورو.



وشكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور جميع الدول على "الدعم شبه الجماعي للحق الفلسطيني"، وأكد ضرورة أن "تلزم إسرائيل بفحوى هذا القرار، وأن يجبرها العالم على تنفيذه".



ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار، وقال إنه "يضاف إلى مئات القرارات التي تؤكد على الحق الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال واجراءاته وممارساته العدوانية والعنصرية".