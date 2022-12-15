استطلاع رأى المعلمين حول توجهات طلاب الثانوية فى اختيار شعبة علمى وأدبى

كتب محمود طه حسين

أرسل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن استطلاع رأى المجتمع التعليمى معلمين وطلاب وأولياء أمور وغيرهم من الخبراء والمهتمين بالتعليم من مديرى المراحل ومديرى الإدارات التعليمية وأعضاء الجودة والتدريب ومديرى المدارس وغيرهم حول العوامل المؤثرة على توجهات طلاب المرحلة الثانوية فى اختيار الشعبة علمى وأدبى.

وطالب المركز القومى للامتحانات بالتوجه نحو قيام أعضاء المجتمع التعليمي نحو تسجيل أدائهم على الاستبيان الإلكترونى الموجود على موقع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي إلكترونيا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة 2023، تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.