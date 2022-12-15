وعزت الهيئة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 4.7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.5%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 4.7% متأثراً بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 5.4%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 15.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر نوفمبر الماضي نظراً لوزنه النسبي في المؤشر والبالغ 25.5%.

وتأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.6 %.