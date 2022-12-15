اليوم السابع
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إيقاف معلم والتحقيق معه بعد تعديه على طالب بإحدى مدارس الدقهلية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:18 م
إيقاف معلم والتحقيق معه بعد تعديه على طالب بإحدى مدارس الدقهلية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقف معلم بإحدى مدارس إدارة المطرية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية واستبعاده لديوان عام الإدارة لحسن الانتهاء من التحقيق بعد تعديه بالضرب على تلميذ بمدرسة ابتدائية.
 
وقال ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الدقهلية، إنه تم استبعاد المعلم لحين التحقيق بشأن ما بدر منه بالتعدى على أحد الطلاب، حيث يتم عقد جلسة استماع فى الفصل للتحقيق فى الواقعة وسيحصل على جزائه، موضحا أن الضرب فى المدارس ممنوع، ومعاقبة الطالب الذى يتجاوز ليست بالضرب أو التعدى بل هناك لائحة انضباط مدرسى تطبق على أى طالب يتجاوز.

التربية والتعليم

التعدى على طالب بالدقهلية

اخبار مصر

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