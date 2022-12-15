إنقاذ أمريكيين بعد 10 أيام من اختفائهما بالمحيط على متن قارب شراعى

كتبت ريم عبد الحميد

معجزة لا تصدق.. هكذا وصفت وسائل الإعلام الأمريكية قصة إنقاذ أمريكيين فقد الاتصال بهما بعد خروجها فى رحلة بحرية على متن قارب شراعى لمدة 10 أيام، وذلك بعد أن كاد الأمل يتلاشى فى إمكانية العثور عليهما.

وقالت صحيفة يو إس إيه توداى، إن جو ديتوماسو، أحد الرجلين، ترك رسالة لابنته فى الثالث من ديسمبر بأن رحلة القارب الشراعى تسير على ما يرام، لكن توقف الرجل البالغ من العمر 76 عاما عن الرد بعدها.

وعلى مدار 10 أيام لاحقة، زادت المخاوف مع استمرار الصمت، وأطلق خفر السواحل عملية بحث هائلة على مساحة 21 ألف ميل من مياه المحيط للعثور على ديتوماسو وصديقه كيفين هايد، البالغ من العمر 65 عاما.

وكان الرجلان قد خرجا بصحبة كلب يدعى مينى من نيوجيرسى فى عطلة عيد الشكر على متن قارب شراعى ارتفاعه 30 قدما، متوجين إلى ماراثون بفلوريدا، لكن لم تصل أخبار منهما بعد وصولهما إلى الضفاف الخارجية لنورث كارولينا.

وتقول نينا ديتوماسو، 37 عاما، إنها وعائلتها كانوا مستعدين للأسوأ بشأن والدها وصديقه، لكن الأمر استمر كذلك حتى الثلاثاء الماضى عندما عثرت ناقلة نفط على القارب الشراعى على بعد أكثر من 200 ميل من ساحل ديلاوير، وعلى متنه رجلان يلوحان بذراعيهما وبعلم. ووصلت الشاحنة إليهما ونقلتهما إلى بر الأمان.

وبحلول مساء الاربعاء، وصل الرجلان إلى ساحل نيوجيرسى مرة أخرى على متن السفينة التى تبلغ ارتفاعها 600 قدم.