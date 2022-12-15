إصابة 14 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

أصيب 14 شخصا في الساعات الأولي من صباح اليوم، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا أسفل كوبري سيراميكا اتجاه الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ابن سيناء بالعاشر من رمضان بوصول 14شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب أتوبيس إحدى الشركات أسفل كوبري سيراميكا اتجاه الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ابن سيناء لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية



حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية



حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية