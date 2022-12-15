إصابة شاب بحروق من الدرجة الأولى فى حريق نشب بمنزل بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى برديس المركزى جنوب محافظة سوهاج، شاب يبلغ من العمر 40 سنة مصاب بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى، على إثر نشوب حريق بمنزله بناحية الساحل البحرى دائرة المركز، تم السيطرة على الحريق وإخماده وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

ترجع الواقعة عقب ورود، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمنطقة الساحل البحرى بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج ووجود مصاب بحروق وتم نقله للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بمنزل بمنطقة الساحل البحرى بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم إخماده وتمت عملية التبريد، وتم حصر التلفيات.

نتج عن الحريق إصابة ص . ف . م . ع 40 سنة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى تم نقل المصاب إلى مستشفى برديس المركزى لتلقى العلاج وبسؤال المصاب أفاد بما جاء بالتحريات تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهة التحقيق لتجرى شئونها.