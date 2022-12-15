إخلاء سبيل مدرس بكفالة 5 آلاف جنيه بعد تعديه بالضرب على تلميذ بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أمر مدير نيابة مركز المطرية بإشراف المحامى العام لنيابات شمال محافظة الدقهلية ، بإخلاء سبيل المدرس المتهم بالتعدى بالضرب على طالب بعد قيامه بأعمال شغب فى الحصة بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من والد التلميذ طه محمود الخضيرى، بالصف الرابع الابتدائى، بمدرسة على بن أبي طالب الإبتدائية يتهم فيه مدرس اللغة العربية بالمدرسة بالتعدي بالضرب المبرح على نجله، وإصابته بإصابات بالغة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين تعدي المدرس بالضرب على التلميذ، وإحداث إصابات فى وجهه وظهره، وتم استدعاء المدرس.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ بسبب شغب التلميذ داخل الفصل، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 11159 لسنة 2022 جنح مركز المطرية، وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمة استعمال القسوة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.