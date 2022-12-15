إجراء الكشف الطبى على 1860 حالة بقرية مركز دسوق ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة، بقرية "منية جناج " والقرى المجاورة مركز دسوق لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،وإشراف الدكتور عبدالرازق، دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القوافل الطبية الشاملة تأتي في إطار أداء رسالة الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال إسهاماتها المتميزة لخدمة المجتمع وتنميته، موضحًا أن القوافل مجهزة بكافة الإمكانيات ويشارك بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لتقديم رعاية صحية للمرضى على أعلى مستوى.

أوضح رئيس الجامعة، أن الخدمات التى قدمتها القافلة اليوم تضمنت تقديم الرعاية الطبية، وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1860 حالة من أهالي قرية " منية جناج " والقرى المجاورة مركز دسوق، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات الحرجة مباشرةً إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت القافلة مشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والتمريض، كلية طب الفم والأسنان وكلية الحاسبات والمعلومات ، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، والدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان، و الدكتور أسامة أبوسعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ.

كما شاركت كلية التمريض بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم ، قياس نسبة السكر بالدم ، قياس الوزن والطول ، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة وأيضا الارشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وعقد الدكتور أحمد العشري المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جلسة حوارية توعوية تثقيفية مع طاقم التمريض والفنيين والإداريين بالوحدة الصحية بقرية "منية جناج "تناولت ثلاث محاور الأول أهمية التحول الرقمي في تحقيق رؤية وسياسة الدولة 2030، الثاني شرح منظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها لخدمة المواطنين في الحصول علي خدمات ورعاية طبية جيدة بل وأيضا في تسهيل وتسيير عمل جميع الأطقم الطبية أثناء تقديم الرعاية الصحية، المحور الثالث تناول الآثار الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا المعلومات وكيفية الاستفادة بفاعلية من الإيجابيات وتجنب السلبيات.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ونافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وحازم عياد، أحمد عبد المنعم ، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، وثروت المرشدي من الإدارة العامة لمشروعات البيئة.