أول قطار بدون سائق يعمل فى مصر أكتوبر 2023.. تفاصيل

كتب: سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروعى مونوريل، بالقاهرة الكبرى، واحد يربط مدينة اكتوبر الجديدة بمنطقة المهندسين، والآخر يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكامل المشروعين عن طريق الخط الثالث للمترو حيث يلتقى الأول بالمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، والثانى يلتقى المترو فى محطة الاستاد بمدينة نصر.

وحسب التصريحات الأخيرة لوزير النقل المهندس كامل الوزير، يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، اكتوبر القادم، وهو قطار بدون سائق يتم توجيهه من خلال الورش المركزية وبه منظومة تسجل كل ما يدور خلال الرحلة.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والامل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

كما يربط مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.